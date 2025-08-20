Nije za one slabijeg želuca. Pogledajte što je završilo na trogirskom igralištu. Gradonačelnik Bilić: "Mali dio naših sugrađana iz čiste obijesti uništava javnu imovinu"

Na području Balančana u Trogiru, iza Plodina i Vatrogasaca, već dulje vrijeme događaju se vandalske devastacije na dječja igrališta. Ogorčeni stanari upozoravaju da se radi o sustavnom uništavanju prostora namijenjenog djeci, dok gradske i druge institucije, tvrde, ne poduzimaju ništa.

Riječ je o dva nova igrališta – jedno manje, ograđeno, namijenjeno isključivo vrtićkoj djeci, te drugo, veliko i javno. Na oba su se, međutim, pojavile scene koje su roditelje ostavile u šoku.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

"Na malom vrtićkom igralištu razbijeno je staklo, limenke, smeće. A na velikom igralištu netko je bacio iznutrice na ljuljačku, a u veliki tobogan ulio neku masnu tekućinu, možda ulje ili benzin. Sve smrdi, a dica su ugrožena", kaže nam ogorčena Trogiranka.

Ona podsjeća da ovo nije prvi put da se igrališta na Balančanama uništavaju.

"Prije ovih novih, postojalo je staro igralište koje je zapaljeno. Očito netko ovo radi sustavno, već duže vrime. A radi se o mistu gdje se igraju naša dica. Zašto Grad Trogir, Holding ili Policija ne reagiraju, ne postave kamere i ne pronađu počinitelja?", pita se.

Stanari su zabrinuti i ogorčeni, a među njima sve više vlada osjećaj nemoći.

"Dođe mi da dođem tamo i slikajem cili noć, samo da se vidi šta se događa. Ali to nije moj posal, to je posao grada i policije. A oni šute", kaže Trogiranka.

Roditelji i stanari poručuju kako će, ukoliko se ovakvi incidenti nastave, biti prisiljeni sami organizirati dežurstva i čuvati igrališta, jer im je, naglašavaju, dosta ignoriranja problema.

Grad se javio policiji

Dalmacija Danas je kontaktirala gradonačelnika Grada Trogira Antu Bilića. Rekao nam je da je upoznat s cijelom situacijom.

"Grad Trogir upoznat je s cijelom situacijom. Nažalost, jedan mali dio naših sugrađana iz čiste obijesti uništava javnu imovinu, a posebno nas žalosti činjenica da su sposobni devastirati novo dječje igralište. Nedopustivo je da pojedinci tako rješavaju svoje frustracije, a način na koji to rade ovdje - dovodeći u opasnost male korisnike igrališta - posebno je šokantan i to me brine ne samo kao gradonačelnika, nego kao i oca i stanovnika ovog grada. Naravno da to nećemo tolerirati. Proteklih dana poduzeli smo prve aktivnosti i za početak će na igralište nadzirati zaštitar u kasnim večernjim i noćnim satima. Pokrenuli smo i postupke potrebne za postavljanje nadzornih kamera koje će, nadamo se, trajno riješiti problem", kazao nam je Bilić te je nadodao:

"Uputili smo apel i policijskoj postaji da češće obrati pozornost na igralište. Grad će u međuvremenu sanirati što je potrebno, a podsjećam da se radi o jednom od najvećih i najmodernijih dječjih igrališta u Hrvatskoj koje je kao takvo otvoreno prije mjesec dana, a i stara konstrukcija na istoj lokaciji često je trpila na jednak način. Sve sanacije indirektno plaćaju roditelji onih koji su štetu i napravili, čega vjerojatno nisu ni svjesni, a ti se novci mogu puno bolje iskoristiti. Žalosti me činjenica da je potrebno čuvanje mjesta koje bi trebalo biti mjesto sigurnosti i bezbrižnosti za naše najmlađe sugrađane, ali u ovom trenutku to je nužno i najjednostavnije rješenje. Sigurnost građana, posebno djece, nema alternativu", rekao je gradonačelnik Trogira te je na kraju uputio apel roditeljima.

"Apeliram na roditelje mladih ljudi da, ako imaju sumnje da su to njihova djeca, da razgovaraju s njima i osvijeste im koliko je njihovo ponašanje opasno i koje posljedice ima te apeliram na mlade, za koje sam siguran da ih ne može veseliti to što rade, da promisle prije nego se upuste u novi vandalizam na bilo kojem objektu", zaključuje Ante Bilić za Dalmaciju Danas.