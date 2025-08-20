Trogirani ogorčeni: “Na dječjim igralištima bacaju smeće, ulje čak i iznutrice, a prije su jedno i zapalili! Ako treba, samo ćemo zaštitit našu dicu!”

Na području Balančana u Trogiru, iza Plodina i Vatrogasaca, već dulje vrijeme događaju se vandalske devastacije na dječja igrališta. Ogorčeni stanari upozoravaju da se radi o sustavnom uništavanju prostora namijenjenog djeci, dok gradske i druge institucije, tvrde, ne poduzimaju ništa.

Riječ je o dva nova igrališta – jedno manje, ograđeno, namijenjeno isključivo vrtićkoj djeci, te drugo, veliko i javno. Na oba su se, međutim, pojavile scene koje su roditelje ostavile u šoku.

– Na malom vrtićkom igralištu razbijeno je staklo, limenke, smeće. A na velikom igralištu netko je bacio iznutrice na ljuljačku, a u veliki tobogan ulio neku masnu tekućinu, možda ulje ili benzin. Sve smrdi, a dica su ugrožena – kaže nam ogorčena Trogiranka.

Ona podsjeća da ovo nije prvi put da se igrališta na Balančanama uništavaju.

– Prije ovih novih, postojalo je staro igralište koje je zapaljeno. Očito netko ovo radi sustavno, već duže vrime. A radi se o mistu gdje se igraju naša dica. Zašto Grad Trogir, Holding ili Policija ne reagiraju, ne postave kamere i ne pronađu počinitelja? – pita se.

Stanari su zabrinuti i ogorčeni, a među njima sve više vlada osjećaj nemoći.

– Dođe mi da dođem tamo i slikajem cili noć, samo da se vidi šta se događa. Ali to nije moj posal, to je posao grada i policije. A oni šute – kaže Trogiranka.

Roditelji i stanari poručuju kako će, ukoliko se ovakvi incidenti nastave, biti prisiljeni sami organizirati dežurstva i čuvati igrališta, jer im je, naglašavaju, dosta ignoriranja problema.