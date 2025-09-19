Nije volio testiranja: Splićanin (24) bježao policiji kada su ga pitali za drogu. Mogao bi u zatvor

Noćna kontrola splitske prometne policije još jednom je otkrila vozača recidivista. U ranim satima 18. rujna, oko 1:35, na križanju Vinkovačke i Slavonske ulice u Splitu zaustavljen je 24-godišnjak za volanom osobnog automobila.

Umjesto da se podvrgne testiranju na prisutnost droga, mladi vozač odbio je postupak, čime je počinio prekršaj prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Policajci su ga odmah priveli i tijekom dana odveli na Općinski prekršajni sud u Splitu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

S obzirom na to da se radi o ponavljaču najtežih prometnih prekršaja, policija je podnijela optužni prijedlog u kojem traži kaznu zatvora od 40 dana te zabranu upravljanja vozilima B kategorije na rok od 18 mjeseci.

Nakon saslušanja sud ga je pustio na slobodu, a konačna odluka o sankcijama bit će donesena naknadno.

Ovaj slučaj ponovno otvara pitanje kako se nositi s vozačima koji unatoč višestrukim prekršajima nastavljaju ugrožavati sigurnost na cestama.