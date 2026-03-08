Nije u svečanoj loži: Evo odakle i s kim splitski gradonačelnik bodri Bijele

Igra se drugo poluvremenu velikog derbija HNL-a, a Hajduku ne ide dobro, u vrijeme pisanja ovog članka rezultat u 60. minuti bio je 1:3 u korist gostiju iz Zagreba.

Preko 31.000 ljudi

Sunčana nedjelja ponudila je idealne vremenske uvjete za derbi, a pun Poljud samo svjedoči koliko potporu Bijeli imaju s tribina. Naime, službeno je objavljeno na susret na Poljudu prati 31.030 ljudi.

Kao što je poznato, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta Hajduk ne prati iz svečane lože, objektiv našeg fotografa "uhvatio" ga je među navijačima na zapadnoj tribini.

Podsjetimo, među gledateljima su, između ostalih, bivši hrvatski izbornik i nekadašnji igrač Hrvatske i Hajduka Slaven Bilić (57), legendarni nogometaš Hajduka Blaž Baka Slišković (66), bivši hrvatski reprezentativac i igrač Hajduka Robert Jarni (57), nekadašnji napadač Dinama Veldin Karić (52), izbornik hrvatske U-21 reprezentacije i bivši reprezentativac Ivica Olić (46) te izbornik hrvatske U-17 reprezentacije i nekadašnji trener juniora i pomoćnik u Hajduku Marijan Budimir (45).