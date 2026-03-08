FOTO Pogledajte tko je došao gledati derbi Hajduka i Dinama

Treći derbi sezone između Hajduka i Dinama igra se na Poljudu u sklopu 25. kola SuperSport HNL-a. Današnja utakmica mogla bi imati velik utjecaj na rasplet borbe za naslov prvaka.

U slučaju pobjede Hajduk bi se približio Dinamu na samo četiri boda zaostatka, dok bi eventualna pobjeda gostujuće momčadi, koju vodi Mario Kovačević, Dinamu donijela velikih deset bodova prednosti na prvenstvenoj ljestvici.

Velik interes za derbi, uz lijepo vrijeme u Splitu, doveo je do rasprodanog Poljuda. Na tribinama splitskog stadiona našla su se i brojna poznata nogometna imena.

Među gledateljima su, između ostalih, bivši hrvatski izbornik i nekadašnji igrač Hrvatske i Hajduka Slaven Bilić (57), legendarni nogometaš Hajduka Blaž Baka Slišković (66), bivši hrvatski reprezentativac i igrač Hajduka Robert Jarni (57), nekadašnji napadač Dinama Veldin Karić (52), izbornik hrvatske U-21 reprezentacije i bivši reprezentativac Ivica Olić (46) te izbornik hrvatske U-17 reprezentacije i nekadašnji trener juniora i pomoćnik u Hajduku Marijan Budimir (45). U publici je i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.