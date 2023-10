NIJE MU SJELO Šef UFC-a otkrio: "Stipe je jako, jako uzrujan"

Amerikanac hrvatskih korijena, Stipe Miočić trebao je u studenom imati vjerojatno posljednju borbu bogate karijere. Najuspješniji UFC-ov prvak u teškoj kategoriji ostao je, nažalost, bez borbe s Jonom Jonesom zbog ozljede.

Jones je ozlijedio rame na treningu i morat će se podvrgnuti operaciji. Povratak će biti moguć tek tamo u drugoj polovici 2024. godine, a vidjet ćemo hoće li tada jedna od najiščekivanijih borbi u povijesti UFC-a uopće biti na stolu, javlja GOL.hr.

Hoće li se Stipe vratiti?

Predsjednik UFC-a Dana White vjeruje da hoće iako mnogi smatraju kako se Miočić više neće vraćati u oktogon. Trebala je ovo biti ultimativna borba za naslijeđe. Najveći teškaš u povijesti protiv najvećeg UFC borca u povijesti gledajući sve kategorije.

"Jones je mislio da isprva nije toliko ozbiljno. Kad je napravio pretrage kod nas bio je jako pogođen, a mi smo se okrenuli novoj borbi", rekao je White na druženju s novinarima.

Sergej Pavlovič i Tom Aspinall bili su spremni. Borit će za privremeni pojas teške kategorije kojeg će trebati potvrditi borbom s pobjednikom otkazanog meča Jones – Miočić. Ili, kako mnogi smatraju, jednostavno će se taj privremeni pojas pretvoriti u onaj legitimni ako se borba velikih šampiona ne dogodi.

Zašto Miočić nije dobio borbu?

Šef UFC-a objasnio je zašto Stipe nije svejedno dobio borbu.

"Stipe se neće boriti za privremeni pojas. Jones je rekao da se i dalje želi boriti sa Stipom i tako će i biti. Imate najvećeg teškaša u povijesti protiv najvećeg MMA borca u povijesti. To je borba za naslijeđe za obojicu. Čak i sam poziv Stipi i nuđenje borbe za privremeni pojas bili bi pokazivanje nepoštovanja. Ovo je borba legendi. Dvojice najvećih svih vremena. Navijači to žele, ja to želim i oni to žele."

Jonesa neće biti minimalno osam mjeseci, ali sve će ovisiti o operaciji. White kaže kako je Jonesa htio odmah obaviti operaciju. Stipe ima već 41 godinu i nije se borio od ožujka 2021. Povratak nakon tri godine stanke bit će uistinu upitan, donosi GOL.hr.

"Stipe je očekivano jako, jako uzrujan zbog svega. Prošao je kamp, uložio novac u sve to. Da, uzrujan je. Ali, zašto bi htio ijednu drugu borbu od one s Jonesom koja mu može donijeti pojas?", poručio je pomalo neuvjerljivo White.

"Stipe Miočić da se bori za privremeni pojas? Ne. Jasno, zaslužuje biti uzrujan. Ali to je tako, jedna od situacija u kojoj ne možete nikog kriviti", branio je potez UFC-a White.