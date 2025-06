Nije mu pomogla teza o samoobrani: Zbog pokušaja ubojstva nožem od 11 cm u karotidu, Splićanin završio na Bilicama

Nije nešto posebno uspjela kratka obrana koju je Ivo M. (48) iznio pred tužiteljstvom: osumnjičeni za pokušaj ubojstva na koncu je ipak završio u zatvoru na Bilicama, boravak iza rešetaka mu je određen zbog opasnosti od ponavljanja djela (jer je već osuđivan, ne za pokušaj ubojstva, nego za manje količine narkotika) te zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke.

A svjedok je praktički samo žrtva napada, 42-godišnji Duje C. koji je u sukobu zadobio tešku i po život opasnu ozljedu na vratu. Kako doznajemo na splitskom DORH-u, u ponedjeljak navečer oko 21,50 sati u Matoševoj ulici Ivo M. je ‘prišao žrtvi u nakani da ga usmrti, nožem duljine oštrice 11 centimetara ubo ga u lijevu stranu vrata zadavši mu ubodnu ranu unutarnje jugularne vene i karotidne arterije’. Život je Duji C. spašen hitnom liječničkom intervencijom, i kako neslužbeno doznajemo, njegovo zdravstveno stanje je bolje te nije u životnoj opasnosti.

Uskoro bi ga se dakle moglo ispitati kako bi se doznala i druga strana priče oko cijelog sukoba koji se odvijao pored autobusnog ugibališta u Matoševoj. Jer osumnjičeni Ivo M. tvrdi, makar se uglavnom branio šutnjom, da je nož potegao u samoobrani nakon što ga je mlađi muškarac udario. To će se tek utvrditi, za sada u prilog svojoj teoriji ima tek lakšu ozljedu glave, nekakvu ‘friž’. Iako se nakon cijelog događaja predao policiji što je olakotna okolnost, treba znati i da je prethodno svratio do stana kojeg koristi majka te se tamo temeljito očistio. A i riješio se oružja, nož do danas nije pronađen.