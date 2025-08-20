Close Menu

Nicole Kidman podijelila uspomene s ljetovanja u Dalmaciji

Uz Nicole, na slikama su i njezine kćeri Sunday Rose (17) i Faith (14), kao i ostali članovi obitelji

Hrvatska obala i ovog je ljeta privukla brojne svjetske zvijezde, a među njima se našla i oskarovka Nicole Kidman. Holivudska glumica sredinom srpnja boravila je na Jadranu u društvu obitelji, a dio odmora provela je na Hvaru i u Dubrovniku.

Da je slavna glumica uživala na našem moru, prvo je otkrila njezina nećakinja Lucia Hawley, koja je na Instagramu podijelila fotografije s obiteljskog putovanja.

Sada je i sama Nicole objavila niz kadrova s ljeta, uz poruku: "Ljetne uspomene. Sada natrag u školu." Na fotografijama se mogu vidjeti morski pejzaži, zalasci sunca i trenuci provedeni u društvu najbližih.

Uz Nicole, na slikama su i njezine kćeri Sunday Rose (17) i Faith (14), kao i ostali članovi obitelji.

 

 
 
 
 
 
