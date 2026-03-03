Niče novi aerodrom u Dalmaciji?

Nekoliko desetaka kilometara od zadarske zračne u luke u Zemuniku, ali isto toliko i od planirane buduće šibenske zračne luke u Pokrovniku, aerodrom bi trebao niknuti u Stankovcima, piše net.hr.

Stara je to ideja od koje nisu odustali u Zadarskoj županiji, pa po peti put prodaju zemljište. Za razliku od prošlih natječaja kada nije bilo interesa, stigla je jedna ponuda. Izgradnja aerodroma u Stankovcima najbliže je realizaciji u zadnja dva desetljeća koliko se spominje ova ideja. Pred županijskom skupštinom je odluka o prodaji gotovo milijun kvadrata zemljišta jedinom zainteresiranom ponuditelju.

Projekt je posljednjih 15 godina razvijala tvrtka Aerodrom Stankovci nad kojom je vlasništvo unatrag godinu dana preuzela šibenska tvrtka poznatog zagrebačkog liječnika.

"Tvrtka Aerodrom Stankovci je u dosadašnji razvoj projekta uložila nekoliko milijuna eura i ima očiti interes da ga dalje razvija. Ovim se natječajem planira razvoj projekta upravo u skladu sa postojećim i donesenim prostornim planovima Općine i Županije što je za nas potpuno prihvatljivo, pa smo se i javili na Natječaj", rekao je u priopćenju Miljenko Bura, vlasnik i direktor Bura Group doo.

"Mali aerodrom za privatne avione"

Neposredno u zaleđu turističkih centara i marina od Šibenika do Zadra, u stankovačkom polju, povoljni su struktura terena i meteorološke prilike za uzletno-sletnu stazu, pa i prateće hangare za servisiranje, održavanje i čuvanje malih aviona.

"Radi se o malom aerodromu pogodnom za privatne avione, a isti se radi u svrhu sportskih i poslovnih namjena i on ni u kojem slučaju nije u suprotnosti s aerodromom u Zemuniku, odnosno nije konkurencija komercijalnom aerodromu", kaže Nikica Miletić, pročelnik UO za javnu nabavu i upravljanje imovinom Zadarske županije. U ranijim periodima za ulaganje u stankovački aerodrom zainteresirani su bili i poslovni ljudi iz Hong Konga, Njemačke, Turske i SAD-a. Iako iz Općine Stankovci već desetljećima guraju ovaj projekt malog aerodroma u svom polju, načelnik Općine nam je rekao da u ovu konkretnu, posljednju ponudu nije upućen i da je ne može ni komentirati.

Tri puta do sada je natječaj za prodaju zemljišta neuspješno raspisivala država, a sada ga po drugi prodaje Zadarska županija za 769 tisuća i 100 eura. Ovaj put smo stavili u natječaj da se aerodrom mora staviti u funkciju u roku od osam godina. Ukoliko se aerodrom u tom vremenskom periodu ne stavi u funkciju, Županija, odnosno Republika Hrvatska zadržava pravo reotkupa istoga dodaje pročelnik Miletić.

Mali aerodrom značio bi općini od svega dvije tisuće stanovnika, ali i njezinim susjedima neku novu perspektivu u razvoju.