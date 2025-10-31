Ni Split nije zaobišlo Halloween ludilo. Svega se može vidjeti po splitskim kafićima i ulicama: "Ako nas sutra ne prepoznaju bez šminke..."

Petak navečer u Splitu bio je sve samo ne običan. Grad je preplavila vojska zombija, vampira, klaunova i vještica – Halloween je ponovno pokazao svoje „jezivo“ lice u splitskim barovima i klubovima.

Ugostiteljski objekti poput Fabriquea, Irish Puba i Zlatnih vrata priredili su prave male horor predstave – uz glazbu uživo, nastupe DJ-eva, puno dobre animacije i naravno – more maski i kreativnih kostima.

Gosti su se maksimalno potrudili – od krvavih doktora i zombija do filmskih likova i komičnih interpretacija, mašte nije nedostajalo. Uz bundeve, paučine i poneki kostur koji viri iza šanka, atmosfera je bila vrhunska – taman koliko treba da se zastraši i zabavi u isto vrijeme.

"Nikad nisam vidio ovoliko zombija na jednom mjestu – i svi traže isto piće! Već me puca inspiracija, iduće godine dolazim u još goroj maski", komentirao je kroz smijeh jedan od posjetitelja.

"Split je večeras kao scena iz horora, samo s boljom glazbom i boljim koktelima. Ako nas sutra ne prepoznaju bez šminke – to znači da smo uspjeli!", poručila je vesela grupa maskiranih "pacijentica".

Noć vještica – između tradicije, zabave i suvremenog folklora

Noć vještica, ili Halloween, slavi se svake godine 31. listopada, večer uoči blagdana Svih svetih. Iako potječe iz keltskog praznika Samhaina, kojim se obilježavao kraj ljeta i početak tamnijeg dijela godine, danas je to prvenstveno dan zabave, maskiranja i horora.

U Hrvatsku je Halloween stigao tek posljednjih desetljeća, najviše pod utjecajem američke pop-kulture. Djeca se maskiraju u vještice, duhove i zombije, a po školama i klubovima organiziraju se tematske zabave i “najstrašniji” partyji.

No domaći običaji nisu daleko od te priče — naši su stari u noći između 31. listopada i 1. studenoga također vjerovali da se otvaraju granice između svijeta živih i mrtvih. Umjesto bundeva i maski, u Dalmaciji i Slavoniji palile su se svijeće i lampioni kako bi se duše pokojnika lakše snašle na putu.