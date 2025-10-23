Nevrijeme u Hrvatskoj: poplavljeni podrumi, padala su i stabla

Obilna kiša koja je u četvrtak zahvatila Rijeku prouzročila je poplave i brojne probleme u prometu. Tijekom dana gradske su se ulice pretvarale u bujice, a na Fiumari je srušeno stablo. Olujno nevrijeme pogodilo je i Rovinj, gdje je palo još nekoliko stabala te su poplavljeni brojni podrumi.

U Rijeci je najteže bilo u Cambierijevoj ulici, dok su u Osječkoj i Zvonimirovoj bujice bile toliko jake da su podignule poklopce šahtova. Stablo koje je palo na prometnicu na Fiumari vatrogasci su brzo uklonili, pa je promet ubrzo normaliziran, izvijestili su iz tvrtke Rijeka plus.

Zbog obilne kiše i natopljenog travnjaka privremeno je prekinuta utakmica Konferencijske lige između HNK Rijeke i Sparte Prag na stadionu Rujevica. Tijekom cijelog dana puhalo je jako, ponegdje i olujno jugo.

Slično nevrijeme zahvatilo je i zapadni dio Istre. Iz Županijskog centra 112 Pazin izvijestili su da su između 18:15 i 19:10 zaprimili više dojava o poplavljenim prostorima i srušenim stablima na području Rovinja. Obilne oborine zabilježene su i u Poreču.