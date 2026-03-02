Nevjerojatno: Tri dame iz Sinja nagrađene na svečanosti Obrtničke komore

U prepunoj dvorani hotela Radisson Blu u Splitu u subotu, 28. veljače, svečano je obilježeno 30 godina djelovanja Obrtnička komora Splitsko-dalmatinske županije. Svečanost je okupila brojne obrtnike, predstavnike institucija te uzvanike iz javnog i gospodarskog života.

Večer obrtnika otvorio je predsjednik županijske komore Hrvoje Biošić, dok su čestitke uputili splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, župan Blaženko Boban, predsjednik Hrvatska obrtnička komora Dalibor Kratohvil te državni tajnik Ministarstva gospodarstva Goran Romek.

U sklopu svečane Akademije dodijeljena su priznanja zaslužnim obrtnicima i institucijama za doprinos radu obrtničkih asocijacija, humanitarnim aktivnostima i iznimne poslovne rezultate, kao i nagrade za životno djelo za dugogodišnji doprinos razvoju obrtništva.

Posebno priznanje stiglo je i za Udruženje obrtnika Sinj, koje je za ovogodišnja priznanja predložilo tri obrtnice – Renatu Romac, Jelenu Poljak i Mateu Kokot-Živalj – a sve tri kandidatkinje nagrađene su odlukom Komore.

Renati Romac dodijeljena je Nagrada za životno djelo za više od 25 godina predanog rada u krojačkom obrtu i očuvanju tradicijskog zanata. Jelena Poljak dobitnica je Diplome Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije za dugogodišnji uspješan obrtnički rad i izniman doprinos obrazovanju budućih kozmetičara. Matea Kokot-Živalj primila je Zahvalnicu za aktivan doprinos radu Udruženja, poticanje poduzetništva i pomoć drugim obrtnicima.

Obilježavanje 30. obljetnice bilo je zahvala generacijama obrtnika koji su svojim radom, znanjem i odgovornošću gradili snažnu i otpornu obrtničku zajednicu. Uz brojne predstavnike gradova i općina te predsjednike područnih komora i udruženja obrtnika, svečanost je još jednom potvrdila ključnu ulogu obrtništva u razvoju lokalnog i nacionalnog gospodarstva.