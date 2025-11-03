Nevjerojatno: Pijani vozač iz Dalmacije izazvao prometnu nesreću i postao alkoholni rekorder vikenda

Najveća koncentracija alkohola od 2,94 g/kg izmjerena je 57-godišnjem vozaču teretnog vozila dubrovačkih registarskih oznaka koji je jučer, tijekom poslijepodnevnih sati, u Opuzenu izazvao prometnu nesreću koja je za posljedicu imala materijalnu štetu.

Osim što je bio u visoko alkoholiziranom stanju, vozač je vozilom upravljao prije stjecanja prava na upravljane, i nije se kretao sredinom obilježene prometne trake.

Isključen je iz prometa i smješten u prostorije policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva nakon čega je zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnost prometa na cestama kažnjen novčanom kaznom od 2.720,36 eura i tromjesečnom zabranom upravljanja vozilima B kategorije.