Nevjerojatno! Netko romobilom vozio po brzoj cesti Solin–Klis

Večeras je vozače iznenadio netko tko se električnim romobilom vozio po brzoj cesti između Solina i Dugopolja. Takva vožnja nije samo opasna, već i strogo zabranjena, jer se brze ceste smiju koristiti isključivo motornim vozilima koja mogu sigurno sudjelovati u prometu pri većim brzinama.

Vožnja romobilom na toj dionici ugrožava i samog vozača i ostale sudionike u prometu. Policija neprestano upozorava građane da poštuju prometne propise i koriste romobile isključivo na površinama gdje je to dopušteno, ali čini se da neke za propise nije briga.