Nevjerojatno! Hajduk dominirao koreografijom u Poljskoj, imamo detalje

Utakmicu 25. kola poljske Ekstraklase u kojoj su se sastali Gornik Zabrze i Rakow (završilo je 3:1) obilježila je lijepa koreografija i velika bakljada domaćih navijača koji su na taj način proslavili 10. godišnjicu prijateljstva sa splitskom Torcidom.

Torcida Gornik osnovana je 1999. godine, a naziv Torcida navijači Gornika odabrali su zbog splitske Torcide. Poljaci su bili impresionirani najstarijom navijačkom skupinom u Europi te su zbog toga u Zabrzeu odlučili svoju grupu nazvati Torcida Gornik, a prije 10 godina u to ime sklopljeno je i prijateljstvo s Hajdukovom navijačkom skupinom, piše Gol.hr.

U tom razdoblju redovito pripadnici Torcide Split odlaze na utakmice Gornika u Poljsku, baš kao što Poljaci stižu u grad pod Marjanom, ali i na mnoga gostovanja u HNL-u, kao i po Europi za vrijeme ljetnih kvalifikacija.

Kako je izgledala proslava 10. godišnjice prijateljstva navijača Gornika i Hajduka, pogledajte u videu.