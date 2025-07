Nevjerojatno, ali istinito: Najjeftiniji sladoled na Jadranu je nadomak Splita. Da, dobro ste pročitali!

Kakva je sezona , ima li gostiju? Koliko je noćenje kod tebe?

Aktualna su pitanja koja čujemo iz dana u dan, a negdje u podsvijesti stoji činjenica kako je ova turistička sezona podbacila. Turistička zajednica Kaštela podnijela je polugodišnji izvještaj u kojem navodi da je u razdoblju lipanj 2025. u komercijalnom smještaju, najveći broj noćenja ostvarili su gosti iz Njemačke cca 17 %, Poljske s cca 13 % , V. Britanije cca 10 %, Češke, Švedske, Ukrajine i Norveške cca 5 %, Nizozemska i Hrvatske cca 4%, SAD, Francuske i Finske cca 3 %, Austrije, Slovačke, Slovenije i Irske cca 2 %. Udio gostiju iz velikog broja drugih država je ispod 2 %.

Udio domaćih gostiju je cca 4 %, a stranih 96 %.

Statistika dolazaka i noćenja

Po izvješću možemo zaključiti kako je broj dolazaka veći za 16 % nego 2024.godine, a i broj noćenja je veći za 19 % nego 2024 godine.

U razdoblju siječanj – lipanj 2025. u komercijalnom smještaju, najveći broj noćenja ostvarili su gosti iz Njemačke cca 15 %, Poljske s cca 12 %, V. Britanije cca 10 %, Hrvatske cca 9 %, Nizozemske cca 5 %, Francuske, Ukrajine, Švedske, Norveške i SAD i Češke cca 4 %, BIH s cca 3 %, Finske, Austrije, Slovačke i Slovenije cca 2 %. Udio gostiju iz velikog broja drugih država je ispod 2%.

Udio domaćih gostiju je cca 9 %, a stranih 91 %.

Iz Turističke zajednice grada Kaštela ukazuju na kraće boravke turista i na jako dobre trendove koji daju pravo na očekivanje dobre turističke sezone.

Tko ljetuje u Kaštelima?

Gledajući statističke podatke u Kaštelima, vjerujemo i u cijeloj Dalmaciji, najviše ljetuju gosti iz Njemačke, Velike Britanije, Bosne i Hercegovine, Poljske, Švedske, Nizozemske, a u padu su dolasci gostiju iz Francuske i Ukrajine.

Statistički podatci nam govore jedno, a stanje na terenu je nešto sasvim drugo. Tragom tih podataka napravili smo đir po Kaštelima kako bi se uvjerili u posjećenost te vam prenijeli dio šušura.

Od ranih jutarnjih sati sve kaštelanske plaže su prepune kupača, pogotovo gradska plaža u Kaštel Starom, plaža Gabine u Kaštel Štafiliću te plaža Bile i Divulje, što je i logično jer su to neke od najpoznatijih gradskih plaža. Na plaži možemo čuti sve svjetske jezike, a našli smo i par gostiju koji su bili spremni za razgovor.

''Kaštela su jako lijep grad, imaju puno toga za ponuditi. Prekrasne plaže, kojih stvarno ima duž cijele obale, i svugdje možeš ući u more. Ima dosta sadržaja, a bili smo i na nekoliko koncerata, koji su, besplatni, što kod nas u Velikoj Britaniji, nije praksa. Sve u svemu, uživamo. Cijene nisu tako velike kako kod nas, možda su veće od ostatka europskih država, ali nama su još prihvatljive'', pričaju nam Britanci.

Povratnici iz Slavonije o promjenama

Pored njih sreli smo ljude iz Slavonije koji nam kažu kako dugi niz godina ljetuju u Kaštelima, te da su danas Kaštela neprepoznatljiva.

''Sjećam se vremena kad je more bilo prljavo, kad nije bilo nekog sadržaja na plažama ali bilo je onog morskog štiha koji nama paše. Danas je to druga priča, plaže su nasute šljunkom, čiste se, ima raznog sadržaja za djecu. Iz mora vadimo ježeve što znači da je more izvrsne kakvoće. Napravljene su nove šetnice, igrališta, nova riva, i sad je to baš turističko mjesto u kojem uživamo. Sviđaju nam se i ribarske fešte po kojima najčešće naštimamo godišnji, jer se dobro jede i pije'', kroz smijeh nam priča ovaj Slavonac.

Nešto dalje smo zatekli mušku ekipu iz Skandinavije koji nam pričaju kako Kaštelima nedostaje noćnog života.

''Kuhinje u restoranima rade do 22 sata, možda nešto malo iza, što mi je jako čudno u tijeku turističke sezone. Dobra je ponuda restorana i konoba, cijene su malo veće nego na nekim mjestima na kojima smo ljetovali do sada ali imate bogatu ponudu fast food-ova pa i tu često jedemo za male novce. Fali noćnog života, klubova ali odemo u Split pa se tamo zabavimo'', pričaju nam veseli Šveđani.

Nadodaju kako nam je pivo jeftino, pogotovo u beach barovima. Vjerujemo im na riječ te smo krenuli provjeriti cijene u restoranima.

Većina kuhinja u restoranima radi do 22 sata, potrebna je rezervacija i za vrijeme večere uvijek se traži stol više. Kako nam kažu djelatnici jede se sve ali najčešće pizza, tjestenina, salate ali i fini komadi ribe i mesa. Cijene su za svačiji džep kako kažu , pa se ćete tako za pizzu izdvojiti oko 10 eura a za porciju tjestenine od 13 do 15 eura. Fast food nudi velik izbor jela, pa je najčešće topli sendvič oko 3.50 eura, burek 2,50 dok ćete za hamburger ili piletinu izdvojiti oko 9 eura.

Štekati kafića su prepuni gostiju, beach barovi, također, pa smo upitali konobare žale li se gosti na cijene.

''Kod nas se ne žale ali uvijek pogledaju cjenik. Kava nam je 2 eura, kokteli od 7 eura pa na više. Često popiju i točeno pivo, a ima i gostiju koji nam se vračaju svaki dan pa se dok ljetuju i sprijateljimo'', pojašnjava nam ovaj konobar.

U Kaštelima smo pronašli, vjerujem, i najjeftiniju kuglicu sladoleda na Jadranu, koja košta 1,80 eura i dobijete obilatu porciju.

Ima li razloga za optimizam?

Iznajmljivači apartmana, pak, negoduju i kažu nam kako je ove godine manje gostiju nego prošle. Cijene u srcu sezonu su od 80 do 100 eura po noćenju, a u pred sezoni i pod sezoni može se naći noćenje i za 50 eura. Blizina Trogira i Splita, te okolnih dalmatinskih gradova, smješta Kaštela na poželjnu turističku mapu. Kuće za odmor, povijesna baština, vinska cesta, Kaštelanski crljenak autohtona hrana te bogat program Kulturnog ljeta pozivnica su da posjetite ovaj jadranski biser.