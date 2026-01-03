NEVJEROJATNE BROJKE Navijači u dva dana Hajduku uplatili ogroman iznos novca

Nakon što je Hajduk tri godine zaredom završio s više od 100.000 članova, njegovi navijači sa svojim djelima u prvim danima 2026. najavljuju da bi u ovoj godini cijela priča oko članstva u voljenom klubu mogla otići do neslućenih, još više impresivnih razina i to ne samo kad je Hrvatska u pitanju.

S prošlogodišnjih nešto više od 120.000 članova Hajduk spada među 15-ak najvećih klubova svijeta kad je članstvo u pitanju, a ako je suditi prema početku 2026., Splićani će ostati u društvu Bayerna, Benfice, Borussije Dortmund, Barcelone, Schalkea, Manchester Uniteda i ostalih.

Naime, u prva dva dana ove godine u Hajduk se učlanilo više od 25.000 navijača. Od toga je preko 22.000 navijača učlanjeno na samu Novu godinu, kada su se na brojaču zavrtjeli svi oni koji su svoju člansku dužnost obavili još uoči Božića. Time je srušen lanjski rekord kada je, na prvi dan 2025., u klub bilo učlanjeno oko 18.000 navijača.

Ove brojke, osim što potvrđuju snažnu povezanost navijačkog puka s Hajdukom, za klub znače i konkretne financijske benefite. Godišnja članarina iznosi 20 eura za sve punoljetne osobe dok maloljetni, kao i oni stariji od 65 godina, plaćaju 10 eura. Tako se na brojaču članova i novca na Hajdukovoj službenoj stranici može vidjeti da je od članarina uplaćeno, u trenutku objave ovog teksta, 406.434 eura, piše gol.hr.