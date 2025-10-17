Nevjerojatna zapljena na granici: Pas carine nanjušio milijune cigareta na Bregani, vozač završio u pritvoru

Fascinantna pošiljka krijumčarenih cigareta svoj je put završila na hrvatskom graničnom prijelazu Bregana zahvaljujući Mobilnoj jedinici Carinske uprave.

Carinici su imali što vidjeti kad su u četvrtak navečer nakon naplatnih kućica zaustavili šleper hrvatskih oznaka, a posebno obučeni pas za detekciju duhana obavio svoj posao.

Nakon što su otkriveni prvi kartoni krijumčarenih cigareta, svaki karton je otvoren i prebrojan, a zaplijenjene cigarete posložene.

Konačne brojke kažu - 69.550 šteka, 13910000 komada cigareta - to je jedna od najvećih zapljena krijumčarenih cigareta u Hrvatsku.

Vozač je kamionom pokušao prijeći na slovensku stranu, ali je u tome spriječen i predan pritvorskom nadzorniku, a o svemu je obaviješteno i nadležno općinsko državno odvjetništvo.

Više informacija trebalo bi biti poznato na konferenciji za medije Carinske uprave, piše Dnevnik.