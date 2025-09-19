Nevjerojatna utakmica bivšeg napadača Hajduka: Zabio tri gola i namjestio jedan

Bivši igrač Hajduka Ivan Prtajin (29) se nakon povratka od ozljede vratio u golgetersku formu. Trebale su mu tri utakmice ove sezone da zabije prvi pogodak za Kaiserslautern, a nakon dva gola protiv Greuther Furtha zabio je i Munsteru u šestom kolu. Igrala se sedma minuta susreta kada je hrvatski napadač zabio glavom nakon ubačaja Semiha Sahina.

U 17. minuti je Prtajin bio asistent. Na njegovo dodavanje zabio je Finac Naatan Skytta. Ponovno je nakon ubačaja došao gol Kaiserslauterna. Prtajin je odličan centaršut preusmjerio za Finca koji zabija za 2:0. Ubrzo je pao i treći pogodak na utakmici, a strijelac je ponovno bio hrvatski nogometaš, a to je učinio, pogađate, nakon ubačaja. U 64. minuti je dodao i treći gol.

Zadnji gol u službenoj utakmici, dakle ne računajući prijateljske susrete, Prtajin je zabio 28. svibnja 2024. u porazu tada njegovog bivšeg kluba Wehena protiv Regensburga 2:1. Prošlu sezonu Prtajin je proveo u Union Berlinu, ali tamo nije zabio nijedan gol, ovog ljeta prodali su ga u Kaiserslautern, prenosi Index.