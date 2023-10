NEVJEROJATNA TRANSFORMACIJA SPLIĆANINA Kada je ušao u show imao je 235 kg. Popularna voditeljica otkrila kakao sada izgleda

Omiljena TV voditeljica Marijana Batinić na svom Instagram profilu objavila je fotografiju bivšeg kandidata iz showa 'Život na vagi' i šokirala pratitelje njegovom tranformacijom.

Naime, riječ je o 26-godišnjem Filipu Mrčeli iz Splita, koji je u show ušao kao najteži kandidat, a danas izgleda neprepoznatljivo.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Filip Mrcela (@croatiasleastwanted)

'Želim si spasiti život i osjećati se voljeno, a za pet godina nadam se da ću biti stalno zaposlen, živjeti sam, imati djevojku i kolekciju videoigara koju sam oduvijek želio', rekao je Filip po ulasku u show, javlja Story.

Sada je Marijana sa svojim Instagram pratiteljima podijelila Filipov napredak i objavila nekoliko nedavnih fotografija s njegovog putovanja u Zagreb.

'Zgodan (i svakim danom sve zgodniji i zdraviji) mladić viđen u Zagrebu', napisala je Marijana na svom Instagram profilu. Prema fotografijama možemo zaključiti kako je mladi Spličanin nastavio s redovitim treninzima i zdravom prehranom te da izgleda bolje nego ikad.

Uslijedio je i još jedan objava iz dućana s odjećom. 'Viđen i u shoppingu', dodala je omiljena voditeljica pored Filipove fotografije u svlačionici.

Marijana se često na svojim društvenim mrežama voli pohvaliti napretkom bivših kandidata, a cilj joj je, kako kaže, popraviti dan ili dati nadu.

'Filip je u Život na vagi došao sa 235 kg, u finalu je imao173. Danas je neprepoznatljiv, trenira svaki dan, živi jedan zdrav i ispunjen život, Možda sam nekad dosadna s pričom o Gabi, Filipu, Kroli, Mirni i ostalima, ali ako su ove sličice jednom od vas popravile dan i dale nadu, ja sam svoje napravila...' zaključila je Marijana i na kraju stavila emojie crvenog srca.

Podsjetimo, Filip je u show ušao kao najteži kandidat s 234.6 kilograma, a u finalu na vaganju izmjereno je 173.4 kg. Splićanin je tijekom showa izgubio 61.2 kilograma dok mu je krajnji cilj bio izgubiti 100.

Upravo zbog toga, u vanjskom svijetu nastavio je s redovitim trenizima i planom zdrave prehrane.

'Smatram da sam mogao i više, ali zadovoljan sam, a i također nestrpljiv. Mislim da većina ljudi, nebitno koji im je cilj, nabiti mišićnu masu, poboljšati kondiciju ili smršavjeti, svi su oni nestrpljivi. Nema tu nažalost magije, samo biti konzistentan i strpljiv, uporan. Prehrana iznad svega, prvo to pa onda treninzi i odmor. Tim nekim redoslijedom. Ja sam više fokusiran na prehranu jer ne možeš s vježbanjem izbjeći lošu prehranu, koliko god ono bilo odlično', rekao je Filip nedavno u razgovoru za RTL.

'Trenutačno treniram šest do osam puta tjedno. U teretani jedino nisam nedjeljom, a fokusiram se na snagu. Kada sam otkrio trening snage, u tome sam pronašao puno više ljubavi i volje nego prema cardiu. To mi je dosadno, koliko god mi je potrebno i neizbježno. Snaga je za mene puno veći uspjeh no još se to ne vidi jer imam viška kože i masnih naslaga', rekao je Filip.