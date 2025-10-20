Nevjerojatna policijska potjera: Pijan bježao kroz polje, pao koliko je dug i širok!

Dva pijana vozača bježala su policiji po Zagorju, ali nisu im uspjeli zbrisati.

Jedan je ostavio vozilo pa počeo trčati oranicom. No, zapleo se i pao koliko je dug i širok, a nešto su u tome sigurno pomogli i promili. Drugog je policija dostigla službenim vozilom pod rotirkama.

Policija je u subotu oko 18.20 sati u Zlatar Bistrici “Stop” palicom zaustavljala automobil koji se kretao u smjeru Selnice. Vozač se nije zaustavio, već je nastavio vožnju povećavajući brzinu kretanja. Policajci su službenim vozilom uz upotrebu svjetlosnih signala krenuli za njim.

U Selnici je vozač zaustavio vozilo te se pješice počeo udaljavati poljoprivrednom površinom, gdje je pao. Vozač (41) je imao 1,90 promila alkohola i odmah je uhićen jer mu nije bilo prvi put da vozi pijan. U nedjelju je na sudu kažnjen sa 1750 eura i šestomjesečnom zabranom vožnje.

On nije bio jedini pijanac u Zagorju koji je pokušao pobjeći policiji. U nedjelju oko pola sata iza ponoći na “Stop” palicu nije reagirao ni 46-godišnjak u Zaboku. Policajci su u službenom vozilu pod rotirkama krenuli za njim u potjeru te ga brzo sustigli.

Kako danas otkriva policija, alkotestiranjem je utvrđeno kako je vozilom upravljao pod utjecajem alkohola od 2,09 promila. Odmah je uhićen te je policija predložila novčanu kaznu od 1710 eura i zabranu upravljanja vozilima u trajanju od šest mjeseci, piše Danica.hr.