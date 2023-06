NEVJEROJATNA BIZARNOST U SPLITSKOJ BOLNICI Pacijenti su u velikoj opasnosti - medicinski uređaj je pokvaren i sada su neki na čekanju. No, otkrili smo neke nelogičnosti: Evo što saznajemo...

Osoblje i pacijenti Odjela radioterapije (koji funkcionira u sklopu Centra za onkologiju i radioterapiju) su na rubu živaca, kaže nam jedan zaposlenik KBC-a Split koji je želio ostati anoniman (podaci poznati redakciji). Kaže nam da je jedan od dva linearna akceleratora koja postoje na odjelu - pokvaren već tri tjedna, a pacijenti su na čekanju.

Splitskoj bolnici gravitira gotovo milijun stanovnika

"Jedan uređaj ne radi puna tri tjedna. Dnevno tu prođe u prosjeku 110 pacijenata, iz svih dalmatinskih županija. Zbog uređaja koji ne radi stvaraju se liste čekanja, to znači da su ljudi koji se zrače u pauzama. Ne mogu dobiti adekvatnu radioterapiju i zato su ogorčeni", kaže nam sugovornik.

Splitskoj bolnici gravitira gotovo milijun stanovnika. Dolaze, osim sa splitskog područja, sa poteza od Zadra do Dubrovnika, baš kao i iz susjedne nam BiH.

Kaže nam sugovornik da ni uz nadljudske napore - osoblje ne može sve odraditi.

"Ljudi su ogorčeni, pokušavamo im objasniti da nije do nas. Nekoga moramo odgoditi. Veliki je pritisak, pacijenti su nezadovoljni, uređaji su stari preko 12 godina. Nikad situacija nije bila ovakva. Uspije se odraditi i do 90 pacijenata, jedva, i drugi uređaj je prenapregnut. Pitanje je do kada će i on moć ovako radit. Ne znam kada će se kvar riješiti, ali je sigurno teži kvar u pitanju s obzirom da sve ovoliko traje", kaže nam sugovornik.

Uređaj je u kvaru od utorka?

Poslali smo upit KBC-u Split. Zanimalo nas je radi li se na otklanjanju kvara i kada će se situacija popraviti. No, stiže nam sasvim drugačija priča. Naime, kažu da nije u pitanju linearni akcelerator, kao i da je uređaj u kvaru od utorka (nisu doduše rekli od kojeg). No, pročitajte i sami odgovor koji nam je stigao od glasnogovornice KBC-a Split Kristine Bitanga.

"Linearni akceleratori su ispravni, no u kvaru je CT simulator. Uređaj je u kvaru od utorka te je odmah na teren izišao ovlašteni serviser. Za popravak su potrebni neki novi dijelovi koji su naručeni te se očekuje da će uređaj ponedjeljak ponovno biti u funkciji."