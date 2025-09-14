NEVIĐENI SPEKTAKL Musk prekinuo stoljetnu tradiciju i s odobrenjem Svete Stolice napravio presedan u Vatikanu

Deseci tisuća ljudi okupili su se u subotu navečer, 13. rujna, na Trgu svetog Petra u Rimu, ali ovaj put ne zbog bijelog dima i izbora novog pape Lava XIV., već zbog spektakularne predstave dronova priređene u čast jubileja Katoličke crkve. Inspiracija je bila Michelangelovo Stvaranje Adama sa stropa Sikstinske kapele.

Najveći dron show u Europi izvela je tvrtka Nova Sky Stories Kimbala Muska, uz posebno dopuštenje Svete Stolice. Time je prekinuta višestoljetna tradicija jer je svjetlosni spektakl pratio i prvi koncert ikad održan na Trgu svetog Petra, koji su predvodili Pharrell Williams i Andrea Bocelli.

Publiku su oduševili nastupi gospel zbora Voices of Fire, Johna Legenda s pjesmom Bridge Over Troubled Water te Jennifer Hudson u emotivnom duetu s Bocellijem. Dok je glazba odjekivala trgom, 3000 dronova ispisivalo je prizore iznad bazilike – od poznatog dodira prstiju Boga i Adama, preko Piete, pa sve do portreta nedavno preminulog pape Franje.

Svaka nova formacija izazvala je oduševljenje – srce, golubovi mira i aureole koje su „okrunile“ baziliku izazvale su gromoglasan pljesak, a večer je zaključena riječju JOY oblikovanom divovskim dronom.

Spektakl, koji se pripremao gotovo dvije godine, označio je dolazak novog doba umjetničkih instalacija izrađenih od svjetlosnih točaka sićušnih letjelica. Dronovi, teški svega 350 grama, sposobni su reproducirati 16 milijuna boja. Programirani su da se sami vraćaju na punjenje, a čak i u slučaju tehničkih problema – primjerice naleta vjetra – znaju pronaći svoje mjesto u koreografiji.

This isn’t AI. Tonight, Michelangelo’s Pietà was recreated with drones above St. Peter’s Basilica in Vatican City. pic.twitter.com/s78V5XZePC — James Lucas (@JamesLucasIT) September 14, 2025

Projekt je ideja izvršnog direktora Kimbala Muska, mlađeg brata Elona Muska, koji je početkom 2024. predstavio koncept Vatikanu, dok je papa Franjo još bio živ. Nakon njegove smrti i izbora prvog američkog pape, Musk je dobio pismo podrške kojim je potvrđeno da plan može ići dalje.

Posebnost Nova Sky Storiesa je u tome što sve komponente – od dronova do softvera i firmvera – razvijaju unutar vlastitog tima. To im omogućuje potpunu kontrolu nad tehnologijom i brzo rješavanje problema. U timu je šezdesetak stručnjaka, od inženjera do programera, koji su osigurali da ova večer ostane upisana u povijest kao spoj tradicije i moderne tehnologije, piše National Geographic.