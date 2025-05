NEVIĐENA SNIMKA Modrić grcao u suzama

U posljednjem kolu španjolske La Lige, Real Madrid je na Santiago Bernabeuu ugostio Real Sociedad, no rezultat utakmice ostao je u sjeni oproštaja Luke Modrića od Kraljevskog kluba nakon punih 12 godina.

Kapetan "Los Blancosa" i ikona sredine terena oprostio se od domaće publike u atmosferi ispunjenoj emocijama, suzama i ovacijama koje su tresle tribine.

Modrić je nakon utakmice uzeo mikrofon i obratio se navijačima:

– Došao je trenutak za koji nisam želio da ikada stigne. Ipak, iza mene je jedno dugo i predivno putovanje. Prije svega, zahvaljujem klubu i predsjedniku Florentinu Pérezu – započeo je Modrić, dok je publika uglas skandirala njegovo ime.

– Moj najveći trofej nije Liga prvaka, nije niti Zlatna lopta. Moj najveći trofej je ljubav i naklonost koju sam dobio od vas, navijača Real Madrida. To se ne može opisati riječima. Od prvog dana do danas – to je ono što ću najviše nositi sa sobom – dodao je, vidno dirnut.

Još emotivniji trenutak zabilježen je u klupskom autobusu na putu prema stadionu. Kamere su po prvi put snimile Modrića kako ne uspijeva suspregnuti suze, svjestan da zatvara jedno od najvažnijih poglavlja svoje karijere.

Uz njega je sjedio suigrač Lucas Vázquez koji je, vidjevši Luku kako plače, spontano pružio ruku, zagrlio ga i pokušao utješiti osmijehom – gesta koja je savršeno sažela atmosferu poštovanja i prijateljstva unutar momčadi.

Luka was crying going to the Bernabéu 😭💔 pic.twitter.com/49PcDPCiKD — Ele 💔 (@EleModric) May 25, 2025