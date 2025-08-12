Neviđena drama: Rijeka golom u 90. minuti osigurala jesen u Europi

U uzvratnom susretu trećeg kola kvalifikacija za Europa ligu Rijeka je u Irskoj pobijedila Shelbourne rezultatom 3:1 i izborila plasman u play-off natjecanja. Rijeka je do prolaska dalje stigla zahvaljujući golčinama Tonija Fruka u prvom poluvremenu, i Tiaga Dantasa u nastavku utakmice. Nakon toga je Shelbourne smanjio prednost iz penala, a junak utakmice postao je Ante Oreč koji je u 90. minuti zabio za prolaz Rijeke u play-off Europa lige, prenosi Index.

Golčina Fruka opustila Rijeku

Utakmica je krenula usporeno, bez ozbiljnijih pokušaja na obje strane u prvih 20 minuta. Nakon uvodnih minuta razigrao se Toni Fruk i zaprijetio udarcem, a nadovezao se Ante Matej Jurić. Nakon prvih udarac, u 33. minuti je slijedio i prvi gol Rijeke. Fruk je uputio sjajan dalekometni udarac nakon nekoliko uzastopnih dodavanja i doveo svoju momčad u vodstvo.

Rijeka se nakon tog gola opustila i nastavila pritiskati. Ipak, nakon gola prvi je zaprijetio Shelbourne, Kerr Mcinroy je uputio udarac, a Zlomislić je dobro reagirao i spriječio moguće izjednačenje u 35. minuti. Do kraja poluvremena Rijeka je povezala još nekoliko udaraca - prijetili su Dejan Petrovič i Dantas, no na poluvrijeme se otišlo s rezultatom 1:0 za Rijeku.

Nevjerojatan gol Dantasa, Oreč zabio za prolaz

U nastavku utakmice su igrači Radomira Đalovića nastavili u istom tonu kao i na kraju poluvremena, te sa sve većim samopouzdanjem prijetili prema golu Iraca. Igra je postajala sve smislenija, kombinacije cijele momčadi postale su točnije, te je Rijeka nastavila tražiti drugi gol dok se su se domaćini branili.

Ipak, ono što Rijeka nije uspjela napraviti kroz dobru kombinatoriku, uspio je Dantas u 73. minuti. Riječki Portugalac zapucao je s 30 metara i pogodio golčinu u sami kut protivničkog golmana, nakon kojeg su šokirani Irci pokušali naći povratak u utakmicu.

Nešto konkretniji pritisak domaćina rezultirao je penalom u 85. minuti. Nakon VAR provjere utvrđeno je da je Oreč napravio prekršaj nad Martinom u kaznenom prostoru, te je priliku s bijele točke dobio Ademipo Odubeko. Napadač je zabio iako je Zlomislić bio jako blizu da obrani taj pokušaj.

Ipak, poravnanje Shelbournea na ukupnih 3:3 (2:1 pobjeda na Rujevici u prvoj utakmici) trajala je samo sedam minuta. U 90. junak Rijeke postao je Ante Oreč, koji je iz okreta zabio u donji kut i osigurao Rijeci plasman u play-off Europa lige.