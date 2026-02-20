Neuspjela provala u Dalmaciji: Lopov nije ušao u apartman, ali je ipak oteo stvari...

Proteklog dana na području Šibensko-kninske županije od značajnijih sigurnosnih događaja prijavljena je teška krađa u pokušaju.

U vremenu od 14. siječnja do 19. veljače u Šibeniku, nepoznati je počinitelj pokušao provaliti u apartman u vlasništvu 38-godišnjaka, u čemu nije uspio, nakon čega je s terase otuđio stol i više stolica.

Materijalna šteta cijeni se na iznos od oko 300 eura.

Protiv nepoznatih počinitelja bit će podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a policija provodi izvide u cilju njihovog otkrivanja.