Neurologinja: Ove simptome žene često zanemare, a mogu ukazivati na Parkinsonovu bolest

Simptomi Parkinsonove bolesti mogu se razlikovati kod muškaraca i žena, zato je važno obratiti pozornost na različite znakove upozorenja, ističe neurologinja dr. Kit Wu. Parkinsonova bolest je neurološka bolest koja s vremenom napreduje i utječe na sposobnost mozga da proizvodi dopamin, važan za kontrolu pokreta, a simptomi se s vremenom pogoršavaju.

Nemotorički simptomi češći su kod žena

Dr. Wu objašnjava kako se bolest kod žena i muškaraca može pokazivati na različite načine. "Parkinsonova bolest kod žena se može očitovati drugačije nego kod muškaraca. Iako se motorički simptomi poput drhtanja, ukočenosti i usporenosti pokreta javljaju kod oba spola, kod žena je drhtanje češće rani simptom, dok se kod muškaraca ranije javljaju problemi s hodom i ravnotežom", navodi ona, piše Index.

"Žene također češće imaju više nemotoričkih simptoma, kao što su bol, umor, tjeskoba, depresija, poremećaji spavanja i zatvor. Kad je riječ o kognitivnim sposobnostima, žene imaju manji rizik od rane demencije, no emocionalni simptomi i nemotorički problemi mogu im više narušiti kvalitetu života", dodaje dr. Wu.

Dvanaest ranih znakova na koje treba obratiti pozornost

Rani znakovi kod žena mogu biti motorički, poput blagog drhtanja jedne ruke, ukočenosti, usporenih pokreta i smanjenog njihanja ruku tijekom hodanja. Mogu se javiti i promjene u rukopisu, koji postaje sitniji ili nesigurniji, kao i neobjašnjiva bol u ramenu ili vratu.

Nemotorički simptomi mogu se pojaviti i godinama prije motoričkih. Među njima su gubitak osjeta njuha, zatvor, loš san, tjeskoba, potištenost i trajan osjećaj umora. Ako se simptomi postupno pogoršavaju, javljaju se samo na jednoj strani tijela ili utječu na svakodnevne aktivnosti, preporučuje se neurološki pregled.

Simptome je lako zamijeniti za menopauzu ili starenje

Dr. Wu ističe da se ženama dijagnoza često postavlja kasnije nego muškarcima. "Žene u pravilu razvijaju Parkinsonovu bolest dvije do tri godine kasnije od muškaraca. Prosječna dob u kojoj žene dobiju dijagnozu je u kasnim pedesetima ili u šezdesetima, iako postoji i oblik bolesti koji se javlja ranije", kaže ona.

"Početak bolesti kod žena se često poklapa s menopauzom, zbog čega se rani, suptilni simptomi lako mogu objasniti drugim uzrocima. Primjerice, blago drhtanje može se protumačiti kao posljedica tjeskobe ili stresa, dok se nemotorički simptomi poput lošeg sna, neraspoloženja, umora ili "mentalne magle" mogu smatrati simptomima menopauze ili starenja. Zbog svega toga, Parkinsonova bolest kod žena se često prepoznaje i dijagnosticira kasnije nego kod muškaraca", zaključuje dr. Wu.