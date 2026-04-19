Ivan Totić iz Mertojaka pojedinačni je prvak Hrvatske

Nakon Nikole Muše pa Hrvoja Marinovića, evo i trećeg pojedinačnog seniorskog prvaka Hrvatske iz redova Kuglačkog kluba Mertojak. Mladi reprezentativac Hrvatske, Ivan Totić, zasluženo je ponio titulu prvaka za 2026. godinu.

Koliko je to težak i zahtjevan sportski pothvat, najbolje govori činjenica da je najprije trebalo proći županijsko pa regionalno natjecanje, potom dva nastupa u kvalifikacijama, a na kraju u završnici tijekom dva uzastopna dana ostvariti četiri pobjede.

Put do finala pun izazova

U subotu su "pali" Niko Kalvi iz Zaprešića, u četvrtfinalu Tomislav Odrljin iz Poštara, a onda i u polufinalu, svojevrsnom finalu prije finala, ogled s bivšim klupskim kolegom, pojedinačnim prvakom Europe i igračem Zadra, Hrvojem Marinovićem.

Tu utakmicu najavili smo kao kuglački spektakl, i on nije izostao. Marinović je snažno krenuo sa čak 190 u prvom setu, dok je Totić sa 165 zaostajao za 25 čunjeva. S obzirom na tu razliku, Marinoviću je u tri preostala seta bilo dovoljno osvojiti još jedan, dok je Totić morao dobiti sva tri. I bi tako, no u zadnjem hitcu zadnjeg seta uslijedila je prava drama. Ipak, Totić s dva drva više dobiva set i s 3:1 u setovima (647:650) plasira se u finale. Obojici igrača čestitke na vrhunskom kuglačkom umijeću.

Splitsko finale i velika pobjeda

U drugom polufinalu Milan Kolić iz Poštara, koji je bio prvi u kvalifikacijama, pobijedio je Darka Zovka iz Novih nada (Požega), također s 3:1 u setovima (630:622), pa smo tako dobili splitsko finale, prvi protiv drugog iz kvalifikacija.

Kako se utakmica igrala odmah nakon polufinala, Totić je kao mlađi bio nešto svježiji i koncentriraniji od Kolića te je dobio prva dva seta. I kada je izgledalo da je daljnji tijek meča samo formalnost, u jednom nezgodnom izbačaju sredinom trećeg seta Totić je zadobio ozljedu zadnje lože. Bila je to prilika za povratak Kolića u meč, no Totić je hrabro nastavio i u predzadnjem hitcu čudesno srušio devetku. To je bilo za 3:0 i konačni pobjednik već se znao, tako da četvrti set nije ni odigran. Završilo je 3:1 u setovima (477:449), a titula prvaka završila je u rukama Ivana Totića.

Mertojak se čini kao prava kovačnica trofeja koja traje već duže vrijeme. Unatoč odlasku brojnih vrsnih kuglača (Marinović, Kujundžić, Grivičić, Šarkezi, Delić, Jeličić, veteran Milanović), potražnja za njegovim igračima uvijek je prisutna, pa tako i za već etabliranim vrhunskim kuglačem Totićem, koji će predvoditi reprezentaciju Hrvatske na skorom Svjetskom pojedinačnom prvenstvu u Schwazu u Austriji.

U ženskoj konkurenciji slavila Paola Polanščak

Kod žena finalni meč odigrale su Paola Polanščak i Amela Nicol Imširović, dvije juniorske, ali već i seniorske reprezentativke te svjetske juniorske prvakinje. Polanščak je cijelo natjecanje odigrala izvrsno, kao i finale, 632:581 (3:1 u setovima), i tako osvojila prvu titulu prvakinje Hrvatske, sigurno ne i posljednju.

Unatoč kuglani koja nije u savršenom stanju, Split (Kuglački savez SDŽ, Sudački zbor i djelatnici JUŠO-a) kao domaćin kvalifikacija i završnice pojedinačnog prvenstva Hrvatske ispunio je sva očekivanja. Nakon dužeg vremena bila je to sportska manifestacija na najvišoj razini u našem gradu.