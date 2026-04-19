Vučić kaže da se gradi "kult mržnje prema Srbima"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Donjoj Gradini da "dolazi zlo doba" te poručio kako Srbija mora snažnije njegovati kulturu sjećanja na žrtve Jasenovca i Donje Gradine. Govoreći na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina i genocida u koncentracijskom logoru Jasenovac, najavio je i izgradnju memorijalnog centra koji bi, kako je rekao, bio financiran novcem iz Srbije, piše Nova RS.

Vučić je rekao da se još prošle godine obvezao na izgradnju memorijalnog centra u Donjoj Gradini te ustvrdio da se o srpskoj prošlosti nije govorilo dovoljno otvoreno. Poručio je da će osobno pratiti realizaciju tog projekta i održavati redovite sastanke sve dok centar ne bude izgrađen.

Oštre poruke o prošlosti i sadašnjosti

U govoru je iznio niz političkih i povijesnih ocjena, ustvrdivši da su se tijekom komunističkog razdoblja povijesne činjenice prikrivale i relativizirale. Među ostalim, rekao je da su danas "oni koji su se borili protiv nacizma" prikazani kao zločinci, dok se, prema njegovim riječima, prema nekima koji su služili nacističkom poretku odnosi blaže.

Vučić je također otvorio pitanje zašto zločini u Jasenovcu, kako tvrdi, nisu ranije do kraja rasvijetljeni u javnosti te zašto se o njima desetljećima govorilo bez otvorenog suočavanja s razmjerima stradanja. Predsjednik Srbije ocijenio je da se u regiji gradi "kult mržnje prema Srbima". U nastavku govora podsjetio je na NATO bombardiranje, izručenje Slobodana Miloševića, odvajanje Crne Gore, pitanje Kosova i potpisivanje Briselskog sporazuma, tvrdeći da je riječ o dugotrajnom procesu političkog slabljenja Srbije.

Vučić je upozorio i na rast antisemitizma u Europi, uz tvrdnju da se takve pojave u Srbiji "nikada neće dogoditi". U tom je kontekstu poručio da dolazi razdoblje u kojem će, prema njegovim riječima, mržnja ponovno jačati. Dodao je i da, ako Srbi sami ne budu gradili kulturu sjećanja na vlastite žrtve, to nitko drugi neće učiniti umjesto njih, piše Nova RS.

Obilježavanje u Donjoj Gradini

Komemoraciji u Spomen-području Donja Gradina prisustvovale su delegacije Republike Srpske i Vlade Srbije, kao i predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, Izraela, romske zajednice, bivših logoraša i diplomatskog zbora. Na obilježavanju je bio i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.