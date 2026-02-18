Neukrotivi vozač (77) divljao kroz Klis u alkoholiziranom stanju. Imamo detalje uhićenja

Policijski službenici Policijske postaje Solin intervenirali su 17. veljače 2026. godine oko 00:45 sati u mjestu Klis, nakon dojave da jedno vozilo „krivuda“ cestom, a da bi vozač mogao biti pod utjecajem alkohola. Najbliža ophodnja ubrzo je uočila vozilo i izdala svjetlosne i zvučne signale za zaustavljanje, no vozač se nije zaustavio.

Policija ga je ipak uskoro zaustavila i isključila iz prometa.

Vozilom je upravljao 77-godišnjak čija je koncentracija alkohola u krvi izmjerena na 1,36 g/kg.

Tijekom vožnje počinio je prekršaj skretanjem ulijevo unatoč zabranama, nije se zaustavio na policijske signale i nije koristio sigurnosni pojas.

Vrijeđao policajce

Nakon zaustavljanja vrijeđao je policijske službenike, a utvrđeno je da je ranije pravomoćno kažnjavan za slične prekršaje.

Vozač je uhićen zbog sumnje u prekršaje iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Policija je u optužnom prijedlogu zatražila zadržavanje, 30 dana zatvora, zabranu upravljanja vozilima B kategorije na 12 mjeseci i obvezno liječenje od ovisnosti. Sud ga je pustio na slobodu, a odluka o konačnim sankcijama bit će donesena naknadno.