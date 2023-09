NETKO TE ČEKA Danas se obilježava Dan bez poginulih u prometu, policija u Splitu zaustavljala i nagrađivala vozače koji su vozili po propisima

Većina vozača koja je danas zaustavljena od strane policije u Hercegovačkoj ulici u Splitu otići će dalje sa smiješkom na licu. Možda neočekivano, no to je sve u sklopu obilježavanja dana bez poginulih u prometu.

Naime, danas Policijska uprava splitsko-dalmatinska u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom provodi preventivno-represivnu akciju u prometu naziva #NetkoTeČeka.

#NetkoTeČeka je inicijativa koja je krenula iz Imotskog nakon tragičnog stradavanja dvojice 16-godišnjaka 31. listopada 2019. godine u mjestu Runovići, a uskoro se akciji priključila Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Cilj akcije je smanjiti broj poginulih u prometu na nulu, barem na jedan dan - dan u kojem nitko neće poginuti na cestama. Radi toga će policijski službenici na području cijele Splitsko-dalmatinske županije nadzirati i kontrolirati sudionike u prometu.

Ovogodišnji promotori akcije su igrači HNK „Hajduk“ Lovre Kalinić i Dario Melnjak.

24 osobe poginule u prometu ove godine

"Nastojimo svaki dan podignuti razinu međusobnog povjerenja i kulture ponašanje u prometu, no danas nastojimo dodati još jedan mali detalj - dva sitna poklona za one koji poštuju prometna pravila i na takav način nam pomažu suzbiti negativan gdje ove godine imamo zabilježen veći broj poginulih u prometu na cestama cijele naše županije. Današnja intencija je poslati još jednu poruku opreza u prometu u suradnji sa policijom i sa svim onima koji na ovaj ili onaj način sudjeluju u kreiranju sigurnih okruženja", rekao je za medije načelnik PU splitsko-dalmatinske Slobodan Marendić.

Ove godine do današnjeg dana 24 osobe je poginulo u prometu na području Splitsko-dalmatinske županije, što je porast u odnosu na prošlu godinu kada smo imali 16 poginulih.

"To je jedan popriličan porast, i za nas je to signal za opasnost koji traje jedno već duže vrijeme i zbog čega smo pokrenuli posebnu inicijativu unutar PU splitsko-dalmatinske i usmjerili snage upravo u taj segment našeg posla," rekao je Marendić.

Od 24 poginule osobe, 10 je motorista, što ukazuje na to da su motoristi jedna zaista ugrožena skupina. To je činjenica - motoristi u prometu izloženi su značajno većoj opasnosti.

"Moramo istaknuti da smo sada zaustavili jednog motorista koji je zaista uredan u prometu, i to je pravi način za suzbiti ključni problem na području naše županije", istaknuo je načelnik.

Što se još može napraviti?

Brojke su loše. No, stanje u ovom desetljeću je ipak puno bolje no što je bilo na početku desetljeća. Postavlja se pitanje, što se može napraviti?

"Represija je reakcija na problem. Policija je redovita u svojim represivnim aktivnostima, zbog čega smo izloženi i kritikama. Čini mi se da je više od 3.000 vozača ove godine sklonjeno s ceste jer su alkoholizirani upravljali motornim vozilima, što možda znači 3.000 spašenih života. Vratimo se samo na nedavnu nesreću u Dicmu alkoholiziranog vozača koji je izazvao prometnu nesreću sa smrtnim posljedicama. Više od 3.000 ih je uklonjeno s ceste, i taj jedan je napravio to što je napravio. Svi koje smo mi sklonili mogli su doći u istu situaciju. Represija - da. Međutim, odgovornost na razini pojedinca nešto je na čemu treba značajnije raditi", rekao je Marendić.

U tri noći - od petka do ponedjeljka - prosjek je 60 vozača koji budu izolirani iz prometa zbog vožnje u alkoholiziranom stanju i sklonjeni, te se na neki način spasi život jer bar ne mogu napraviti nevolju na cesti.

Brojke su bolje i zbog intervencija brojnih ustanova koje upravljaju cestama, prilikom čega se uklanjaju opasnosti kritičnih točaka na cestama. No, kako naglašava Marendić, ako je čovjek pijan svaki metar ceste je kritična točka.

"Nekada smo pričali o kritičnim točkama u kojima smo infrastrukturnom intervencijom uklanjali opasnosti, primjerice promjena sloja asfalta što je umanjila broj prometnih nesreća. No, ljudi su i dalje ginuli jer su vozili brzo i jer su bili pijani. Svaki metar ceste je kritičan", rekao je načelnik PU splitsko-dalmatinske Slobodan Marendić.

"Može li na svakom metru biti policajac? Ne može. No, možemo li svi zajedno napraviti više? To sigurno. Integracija svih čimbenika dovodi do poboljšanja sigurnosti u cestovnom prometu", zaključio je.

Bitna je i dobra suradnja s medijima, jer ljudi počinju 'efektom sirene' prepoznavati važnost sigurnosti u prometu.

Potpora Županije

"Danas se provodi policijska preventivno-represivna akcija #NetkoTeČeka koja je usmjerena prema sprječavanju broja prometnih nesreća, te da se izbjegnu najfatalniji ishodi - smrti u prometu. Evo već 4. godinu Obor za sigurnost na inicijativu PU splitsko-dalmatinske provodi na području županije ovu akciju. Mislim da je akcija pogođena i da s ovakvim akcijama mladim vozačima i onima različitih profila šalje poruka da je policija prisutna i da ona svojim mjerama i akcijama pokušava utjecati na smanjenje broja nesreća i smrtnih slučajeva. Akciju je svakako za pozdraviti i Županija je partner PU splitsko-dalmatinske", komentirao je akciju zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Ante Šošić.

Zaustavljene vozače pitali smo da komentiraju važnost akcije, te su mišljenja uglavnom bila zaključna oko istog: sigurnost u prometu je iznimno važna, te svatko mora dati svoj doprinos kako bi se smanjila opasnost od smrti na cestama.

"U vožnji naravno nitko nije savršen i uvijek će se počiniti neki prometni prekršaj. Živimo u vremenu mobitela i elektronskih komunikacija i ljudi su prilično nestrpljivi i očekuju da im se odmah javite, i mislim da većina ljudi čini prekršaje vezano za mobitel. Trudim se poštivati propise. Ako počinite prekršaj, platite kaznu i nastojite u budućnosti to ne ponavljati", kazao je Šošić.