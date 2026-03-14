Netko prodaje bajkovitu kuću na plaži u Komiži. Evo i cijene

Na otoku Visu, u Komiži, na tržištu se pojavila atraktivna nekretnina smještena doslovno uz more. Riječ je o autentičnoj kamenoj kući na plaži Lučica koja se prodaje po cijeni od 1.100.000 eura.

Kuća ima ukupnu površinu od 210 četvornih metara, a nalazi se u prvom redu do mora, s otvorenim pogledom na komišku uvalu i otok Biševo. Prema opisu iz oglasa, nekretnina je funkcionalno podijeljena na tri manja, potpuno opremljena apartmana, što je čini pogodnom za turistički najam.

Jedna od glavnih prednosti ove kuće je prostrana terasa s roštiljem, koja pruža privatnost i pogled na more. Zbog debelih kamenih zidova, kuća zadržava prirodnu svježinu tijekom ljetnih mjeseci, što je česta karakteristika tradicionalne dalmatinske gradnje.

S obzirom na lokaciju uz samu plažu i turistički potencijal Komiže, oglas navodi da je riječ o zanimljivoj investiciji za turistički najam, ali i o nekretnini pogodnoj za odmor na jednom od najljepših dijelova otoka Visa.

Komiža je posljednjih godina sve popularnija među turistima koji traže autentični mediteranski ambijent, a nekretnine u prvom redu do mora na tom području rijetko se pojavljuju na tržištu.