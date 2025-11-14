Netko mu ukrao moped: Jučer pronađen, ali nedostaje više dijelova plastike

U periodu od listopada do početka studenog 2025.godine u Šibeniku, nepoznati je počinitelj s parkirališnog prostora otuđio neregistrirani moped u vlasništvu 22-godišnjaka.

Jučer, 13. studenog moped je pronađen i vraćen 22-godišnjem vlasniku. Očevidom je utvrđeno da je nepoznati počinitelj s mopeda otuđio više dijelova plastike.

Protiv nepoznatih počinitelja će biti podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a policija provodi izvide u cilju njihovog otkrivanja.