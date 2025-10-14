Netko je pokušao provaliti u kafić u Šibeniku

Policija traga za nepoznatim počiniteljem koji je u razdoblju od 8. do 12. listopada u Šibeniku pokušao provaliti u ugostiteljski objekt u vlasništvu 38-godišnjaka.

Kako je priopćila Policijska uprava šibensko-kninska, počinitelj je podesnim predmetom pokušao nasilno ući u objekt, no u tome nije uspio. Materijalna šteta procijenjena je na oko 100 eura.

Protiv nepoznatog počinitelja bit će podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a policija nastavlja izvide radi njegova pronalaska.