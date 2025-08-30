Netko je podmetnuo požar u obiteljskoj kući u Dalmaciji

Jučer, 29. kolovoza u 5 sati zaprimljena je dojava kako je u Poljicima došlo do izbijanja požara na pomoćnom objektu u dvorištu kuće 72-godišnjeg vlasnika.

Na mjestu događaja je poduzet očevid, kojim je utvrđeno kako je u ranojutranjim satima požar izbio na dvenom pomoćnom objektu u kojem je izgorio razni električni materijal 48-godišnjeg vlasnika, uslijed djelovanja energije otvorenog plamena.

U tijeku je kriminalističko istraživanje te utvrđivanje svih okolnosti, kao i nastale materijalne štete.