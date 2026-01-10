Netko je osvojio 80.000 eura, evo kamo idu pare

U večerašnjem izvlačenju 10. kola igre Sve ili Ništa izvučeni su brojevi: 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 19, 21, koji su nekome donijeli dobitak 11 (SVE) u iznosu od 80.000,00 eura.

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu ovlaštenog partnera OFFERTISSIMA, ULICA STJEPANA MAJDEKA 22, IVANIĆ GRAD.

Sretni dobitnik odigrao je listić od 2 kombinacije u iznosu od 5,20 €. Sljedeće izvlačenje za igru Sve ili Ništa je u nedjelju, 11.01.2026., a jamčeni glavni dobitak iznosi 80.000,00 eura.