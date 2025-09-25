Netko je među navijačima Fenera u Zagrebu nosio majicu Hajduka

U prvom kolu ligaške faze Europske lige Dinamo je srušio Fenerbahče 3:1 i zasluženo osvojio tri boda. Modri su igrali pred 15-ak tisuća navijača na Maksimiru, a i gosti su imali podršku s tribina, piše Gol.hr.

Oko 500 navijača Fenera stiglo je u Zagreb, a dvije stvari nisu prošle ispod radara. Fenerovci su imali i zastavu prijateljstva FK Novog Pazara i Fenerbahčea. S Pazarcima su u jako dobrim odnosima pa su i navijači iz Srbije bili na Maksimiru.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

A jedan prizor je također iznenadio. Naime, netko od Turaka je kupio majicu Hajduka i nosio je na utakmici.

''Hajduk Split, majstor s mora'', pisalo je na majici navijača koji je bio odmah pored udarnog transparenta.

Fotografiju možete pogledati OVDJE.