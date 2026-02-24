Netflix opet mijenja pravila, milijuni korisnika ga više neće moći gledati

Gotovo 90 milijuna korisnika Netflixa uskoro bi moglo ostati bez pristupa tom streaming servisu jer tvrtka, bez službene najave, postupno ukida podršku za starije uređaje, među kojima je i popularna konzola PlayStation 3. Ovaj potez dio je šire strategije napuštanja zastarjelog hardvera, piše Daily Mail.

Korisnici koji Netflix gledaju putem Sonyjeve konzole PlayStation 3 počeli su na internetu dijeliti upozorenje koje im se prikazuje na zaslonima. U poruci stoji: "Nažalost, Netflix od 2. ožujka 2026. više neće biti dostupan na ovom uređaju. Popis podržanih uređaja možete pronaći na stranici netflix.com/compatibledevices."

Iako Netflix zasad nije objavio službeno priopćenje, PlayStation 3 posljednja je konzola takozvane sedme generacije koja je još imala službenu podršku. Time je ujedno postala i posljednji uređaj svoje ere obuhvaćen novim pravilima kompatibilnosti. Novije konzole, PlayStation 4 i PlayStation 5, ovom promjenom nisu pogođene.

Korisnici koji se i dalje oslanjaju na PS3 moći će nastaviti gledati Netflix putem većine modernih pametnih televizora, koji najčešće imaju unaprijed instaliranu aplikaciju, ili uz pomoć povoljnih streaming stickova, koji u pravilu nude znatno bolje performanse, piše Index.

Nastavak trenda ukidanja podrške

PlayStation 3 tijekom svog je proizvodnog ciklusa, koji je završio oko ožujka 2017., prodan u približno 87,4 milijuna primjeraka. Iako se konzola više ne proizvodi, još uvijek je u upotrebi. Prema podacima s kraja 2023. godine, gotovo dva milijuna korisnika mjesečno i dalje ju aktivno koristi.

Analitičari upozoravaju da bi i pametni televizori stariji od deset godina uskoro mogli ostati bez podrške za Netflix. Takav potez uklapa se u dosadašnju praksu tvrtke.

Prije otprilike godinu dana Netflix je ukinuo podršku za starije Fire TV uređaje, dok je dvije godine ranije aplikacija uklonjena sa starijih modela pametnih televizora te s druge i treće generacije Apple TV-a. Tijekom 2023. godine usluga je ugašena i na Sonyjevim televizorima proizvedenima između 2011. i 2013. godine.

Tehnološki napredak kao razlog

Posljednjih godina Netflix sustavno ukida podršku za zastarjele uređaje kako bi pojednostavio poslovanje i usmjerio se na novije tehnologije. Te promjene odražavaju brz razvoj industrije streaminga, u kojoj sve viša kvaliteta slike, interaktivne značajke i sigurnosni standardi zahtijevaju snažniji hardver.

Mnogi stariji uređaji nemaju dovoljnu procesorsku snagu niti softversku arhitekturu potrebnu za reprodukciju sadržaja visoke razlučivosti, korištenje naprednih funkcija ili primjenu suvremenih protokola šifriranja koji štite korisničke podatke i sam sadržaj.

Nedavna promjena i kod "castanja"

Vijest o ukidanju podrške za PS3 dolazi svega dva mjeseca nakon što je Netflix ukinuo mogućnost izravnog emitiranja videosadržaja s mobitela na veći zaslon, takozvano "castanje". Mnogi korisnici tvrde da je ta promjena uvedena bez ikakve prethodne obavijesti.

Umjesto pokretanja sadržaja na mobitelu i njegova prijenosa na televizor, korisnici sada moraju koristiti daljinski upravljač i sadržaj pretraživati izravno unutar aplikacije na televizoru. Promjena pogađa korisnike Androida i iPhonea koji sadržaj emitiraju na većinu modernih televizora ili streaming stickova.

Jedini način na koji je "castanje" i dalje moguće jest korištenje starijeg hardvera, poput originalnog Chromecasta iz 2013. godine, i to isključivo za korisnike skupljih pretplatničkih paketa bez oglasa. Upravo je to ograničenje izazvalo nezadovoljstvo među brojnim pretplatnicima.