Netanyahu prihvatio Trumpov plan za Gazu. Hamas: "Ništa bez potpunog povlačenja Izraela"

Američki predsjednik Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu nakon sastanka u Bijeloj kući predstavili su novi mirovni prijedlog za okončanje rata u Gazi. Trump je poručio kako je dogovor “više nego vrlo blizu”, dok je Netanyahu naglasio da će, u slučaju odbijanja plana od strane Hamasa, Izrael “dovršiti posao” uz punu američku podršku.

Prema dokumentu koji je objavila Bijela kuća, plan u dvadeset točaka predviđa prekid vojnih operacija, oslobađanje izraelskih talaca te hitnu dostavu humanitarne pomoći. Hamas bi bio potpuno uklonjen iz budućeg upravljanja Gazom, a prijedlog ostavlja otvorenu mogućnost stvaranja palestinske države. Za provedbu plana osnovao bi se “odbor za mir” kojim bi predsjedao sam Trump, a u čije bi se djelovanje mogao uključiti i bivši britanski premijer Tony Blair, koji je inicijativu opisao kao “hrabru i inteligentnu”.

Hamas neće prihvatiti plan

Palestinski izvori potvrdili su da su Hamasovi dužnosnici u Dohi primili prijedlog preko katarskih i egipatskih posrednika te najavili da će ga razmotriti. No, visoki predstavnici Hamasa već sada ističu kako neće prihvatiti rješenje koje ne osigurava potpuno izraelsko povlačenje iz Gaze i kraj rata. Prema njihovim tvrdnjama, svaki plan koji ne jamči političku budućnost palestinskog naroda i pravo na oružani otpor ne može biti prihvaćen, javlja BBC.

U samom Izraelu reakcije su podijeljene. Dok obitelji izraelskih talaca pozdravljaju inicijativu i pozivaju na hitan prekid borbi, dio Netanyahuove desničarske koalicije oštro kritizira plan, tvrdeći da ide na ruku Hamasu i otvara put palestinskoj državnosti. Analitičari upozoravaju da će premijeru biti teško “prodati” prijedlog izraelskoj javnosti, posebno onom dijelu koji inzistira na potpunom vojnom slomu Hamasa.

Arapske zemlje podržavaju plan dviju država

Plan je dobio podršku više arapskih zemalja – među njima Saudijske Arabije, Jordana, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara i Egipta – koje su u zajedničkoj izjavi pozdravile Trumpove “iskrene napore” i naglasile važnost rješenja u okviru dvije države. Svoje potpise dodale su i Turska, Pakistan i Indonezija, uz poruku da žele konstruktivno raditi na finaliziranju sporazuma. Ipak, diplomati upozoravaju da mnoge odredbe ostaju nejasne, a budućnost plana uvelike ovisi o odgovoru Hamasa i političkoj volji izraelskog vodstva.

Sam Netanyahu, prema ocjenama analitičara, pokušat će prijedlog predstaviti izraelskoj javnosti ne kao gotov dogovor, već kao test za Hamas – test za koji mnogi vjeruju da ga ta organizacija neće položiti. Upravo u toj kalkulaciji leži i politička prilika za izraelskog premijera, koji može prikazati inicijativu kao potez u interesu mira, ali i kao opravdanje za nastavak ofenzive ukoliko Hamas odbije američki prijedlog.