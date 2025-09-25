Netanjahu proglašen nepoželjnom osobom u Sloveniji

Slovenska vlada danas je donijela odluku kojom je Benjamin Netanjahu, predsjednik izraelske vlade, proglašen nepoželjnom osobom u Sloveniji. Ovaj potez nadovezuje se na ranije mjere protiv dvojice izraelskih ministara, Itamara Ben-Gvira i Bezalela Smotriča, koji su zbog svojih radikalnih izjava i djelovanja već u srpnju dobili zabranu ulaska u zemlju.

Razlozi za odluku

Kako je istaknula državna tajnica u slovenskom Ministarstvu vanjskih poslova Neva Grašič, protiv Netanjahua vode se postupci zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti. Već prošle godine Međunarodni sud pravde utvrdio je da određene izraelske politike i prakse krše međunarodno humanitarno pravo i prava Palestinaca.

Dodatno, neovisna istražna komisija UN-a u rujnu ove godine zaključila je kako Izrael nad Palestincima u Gazi provodi genocid. “To je prvi put da je OUN izraelska djelovanja u Gazi označio tim pojmom”, naglasila je Grašič.

Jasna politička poruka

“Slovenija ovom odlukom šalje jasno upozorenje izraelskoj vladi – očekuje se dosljedno poštivanje odluka međunarodnih sudova i međunarodnog prava”, izjavila je Grašič. Dodala je kako se ovim potezom potvrđuje slovenska predanost ljudskim pravima, univerzalnim vrijednostima i načelnoj vanjskoj politici.

Vlada naglašava da odluka nije usmjerena protiv izraelskog naroda, već protiv pojedinaca čije je djelovanje u suprotnosti s temeljnim vrijednostima demokracije i međunarodnih normi, javlja 24 ur.

Financijska potpora Palestincima

Uz ovu odluku, slovenska vlada odobrila je i 1,2 milijuna eura pomoći za funkcioniranje palestinske uprave, putem europskog mehanizma PEGASE. Riječ je o inicijativi koju su pokrenule Francuska, Španjolska, Norveška i Saudijska Arabija, a Slovenija joj se priključila temeljem svoje ranije angažiranosti u rješavanju palestinskog pitanja.