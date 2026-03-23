Nesvakidašnja ponuda u Dućama: "Besplatno se dijeli, izuzetne kvalitete i udobnosti standarda 5 zvjezdica"

Općina Dugi Rat putem društvenih mreža pozvala je građane da danas dođu ispred hotela “Plaža Duće”, gdje se besplatno dijele madraci.

Naime, zbog redovne obnove smještajnih kapaciteta hotel se rješava dijela inventara, a madraci se poklanjaju svima kojima su potrebni. Kako navode, riječ je o kvalitetnim i očuvanim madracima standarda pet zvjezdica.

“Pozivamo udruge, iznajmljivače i sve zainteresirane građane da iskoriste ovu priliku. Madraci su u vrlo dobrom stanju, a dostupni su do isteka zaliha”, poručili su.

Radi se o madracima dimenzija 100 x 210 centimetara, visine 25 centimetara. Podjela se održava isključivo danas ispred hotela, a zainteresirani trebaju osigurati vlastiti prijevoz i pomoć pri preuzimanju.