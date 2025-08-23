Nesvakidašnja nesreća: Muškarac teško ozlijeđen u trgovačkom centru

U četvrtak ujutro u jednom trgovačkom centru na području Susedgrada dogodila se nesvakidašnja nesreća u kojoj je teško ozlijeđen 60-godišnji muškarac.

Prema informacijama zagrebačke policije, muškarca je tijekom obavljanja posla ručnim viljuškarom zahvatila zaposlenica centra stara 56 godina. Tom prilikom zadobio je teške ozljede.

Policija provodi izvide

Ozljeđeni muškarac odmah je prevezen u Klinički bolnički centar Sveti Duh, gdje je nakon liječničkog pregleda potvrđeno da se radi o težim tjelesnim ozljedama.

Policija provodi daljnje izvide kako bi utvrdila sve okolnosti ovog nesvakidašnjeg događaja.