NEŠTO NOVO SE DOZNAJE Tragedija potresla Split: Radnica poginula u trgovačkom centru, evo što odvjetnik poručuje

Zbog smrti svoje radnice, trgovački centar na Ravnim Njivama u Splitu u četvrtak je bio zatvoren. Na ulazu je bila zaštitna traka i natpis da ne rade.

No, građani su čuli za tragičnu pogibiju radnice koja je stradala u preši za papir. S obitelji suosjećaju, a neki misle i da žene ne bi trebale raditi na preši, piše DNEVNIK.HR.

U dvorištu je vidljiva kartonska ambalaža, ondje su i sustavi za prešanje. Obavljen je očevid. No, kako je i gdje točno žena stradala, ne iznose još ni policija ni državna inspekcija, a ni odvjetništvo.

Građani u ovoj prigodi razmišljaju i o svim opterećenim radnicima, a trgovački centar obratio se priopćenjem: "Duboko smo potreseni te izražavamo najiskreniju i najdublju sućut obitelji, bližnjima i kolegama. Obitelji i kolegama naše dugogodišnje kolegice pružat ćemo svu potrebnu podršku".

Istraga treba pokazati jesu li uvjeti rada bili u skladu s propisima. Pravni stručnjaci su vrlo jasni pa tako odvjetnik Vinko Ljubičić objašnjava: "Treba utvrditi u kojim uvjetima je radila, jesu li se i u kojoj mjeri kršili uvjeti zaštite na radu. To se dogodilo oko ponoći, to je noćni rad, a on je posebno propisan. Sasvim sigurno i to utječe na njeno psihofizičko stanje".

U Sindikatu trgovine u Splitu rekli su da su duboko potreseni, da su radnicu poznavali, a u četvrtak se još nisu odlučili na reagiranje, piše DNEVNIK.HR.