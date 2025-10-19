Nestašica Aspirina u ljekarnama, evo do kada ga neće biti

Kako su izvijestili iz njemačkog farmaceutskog diva Bayera, dogodila se nestašica njihova lijeka Aspirin protect 100 mg, želučanootporne tablete; 28 tableta u blisteru, u kutiji, djelatne tvari acetilsalicilatna kiselina.

Nestašica je hrvatsko tržište pogodila u petak, a iz Bayera navode kako Aspirina neće biti do 14. studenoga ove godine. Razlozi su povezani s proizvodnjom, kažu u kompaniji. U ljekarnama još ima starih zaliha, ali novih isporuka neće biti.

U Agenciji za lijekove RH tumače kako je Aspirin protect zapravo antitrombocitni lijek i primjenjuje se kao preventiva protiv stvaranja krvnih ugrušaka, odnosno za sprečavanje srčanog i moždanog udara. Aspirin protect ne bi se trebao koristiti za ublažavanje boli i snižavanje temperature.

Inače, to je prvi put da se dogodila nestašica baš tog Aspirina od 100 miligrama. Zadnji je put Bayer u veljači ove godine bio prijavio nestašicu lijeka Aspirin plus C forte 800 mg/480 mg šumeće tablete. Razlozi su također bili povezani s proizvodnjom, a lijeka nije bilo do travnja.

Aspirin je najkorišteniji lijek protiv bolova i temperature u Hrvatskoj. Po ukupnoj godišnjoj potrošnji lijekova (dnevna doza po stanovniku), bio je lani na petom mjestu, iza vitamina D, ‘borca’ protiv kolesterola atorvastatina, lijeka protiv žgaravice pantoprazola te još jednog ‘kolesterolca’ rosuvastatina, piše Danica.hr.