Nestao muškarac iz Solina! Traje potraga, jeste li ga vidjeli?

Policijska uprava splitsko-dalmatinska objavila je kako traga za Renatom Ruspićem (32) iz Solina, čiji je nestanak prijavljen 29. rujna 2025. godine.

Prema dostupnim podacima, Renato Ruspić rođen je 1993. godine, hrvatski je državljanin, a u trenutku nestanka imao je prebivalište u Solinu.

Opis nestale osobe:

Visina: 175 cm

175 cm Kosa: smeđa

smeđa Boja očiju: smeđa

smeđa Nos: srednji

srednji Uši: srednje

Policija apelira na sve građane koji imaju bilo kakve informacije o nestaloj osobi da se odmah jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192.

Također, informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.