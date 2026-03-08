Nestao 14-godišnji Leon Cvitković iz Splita, policija moli građane za pomoć

Policija traga za maloljetnim Leonom Cvitkovićem koji je nestao u Splitu.

Prema podacima iz evidencije nestalih osoba, Leon Cvitković rođen je 2011. godine i ima hrvatsko državljanstvo. Prebivalište mu je u Splitu, a govori hrvatski i engleski jezik.

Visok je 173 centimetra, ima smeđu kosu i smeđe oči. Lice mu je ovalno, nos i uši srednje veličine, a nosi obuću broj 44.

U trenutku nestanka bio je odjeven u tamnosive hlače, crnu jaknu marke Division i crne tenisice.

Leon je nestao 22. veljače 2026. godine u Splitu, a njegov nestanak vodi Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Policija poziva građane koji imaju bilo kakve informacije o nestalom dječaku da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192. Informacije se mogu dostaviti i putem službene stranice za nestale osobe.