Nestaje poznati 'prečac' do Matinih krafni, Parkovi i nasadi sade 'zeleni zid'. Evo što nam kaže Mate

Danas iz splitskih Parkova i nasada uređuju pasicu u Ulici Domovinskog rata, nasuprot autobusnog kolodvora, točno ispred popularnih Slastica kod Mate.
"Posadit ćemo magnolije, a postojeće bagreme ćemo prebaciti na druge slobodne lokacije, pokušat ćemo ih spasiti. Ujedno sadimo grmlje, lovor, višnju... Time ćemo dobiti zeleni zid koji će i onemogućiti pretrčavanje preko ceste radi sigurnosti pješaka", kazala nam je Zora Đaja, voditeljica sekcije 3 iz splitskih Parkova i nasada. Radimo novi drvored u nizu Domovinskog rata.
"Ovo je super, samo neće dugo trajati jer će to mulci pregaziti. Ali, ipak treba dovesti malo reda. Ovo je odlično, neka ima malo zelenila", kazao nam je Mate.
A hoće li pasti promet sada kada je poznati put s ceste 'blokiran' za one koji na brzinu žele 'skoknuti' po najbolje krafne u Splitu?
"Ma kakvi! Još se povećava", dodao je.
Kako idu radovi, pogledajte u videozapisu.