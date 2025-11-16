NESREĆA U SPLITU Pješakinju oborio automobil, prevezena u bolnicu

U Pojišanskoj ulici u Splitu jutros oko 10.50 sati dogodila se prometna nesreća u kojoj je ozlijeđena pješakinja.

Kako doznajemo od PU splitsko-dalmatinske, na nju je naletjelo osobno vozilo dok je prelazila cestu.

Ozlijeđena osoba bila je pri svijesti nakon nesreće te je hitno prebačena na pružanje liječničke pomoći.

Prema neslužbenim informacijama, njezine ozljede vjerojatno nisu teže, no službene potvrde zasad nema.

Policija na mjestu događaja obavlja očevid, regulira promet i utvrđuje sve okolnosti nesreće.