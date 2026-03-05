Nesreća u Splitu: Jedna osoba prevezena u splitski KBC. Dogodio se sudar osobnog automobila i motocikla

U Vukovarskoj ulici u Splitu večeras je došlo do prometne nesreće u kojoj su se sudarili osobni automobil i motocikl, a sve se dogodilo u blizini križanja s Vinkovačkom ulicom.

Prema prvim informacijama, dojava o nesreći zaprimljena je u 20 sati i 16 minuta. Motociklist je nakon sudara prevezen na pružanje liječničke pomoći u KBC Split, a prema informacijama s terena, na mjestu nesreće bio je pri svijesti, javljaju nam iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Još nisu poznati svi detalji nesreće, kao ni okolnosti pod kojima je došlo do sudara. Na mjestu događaja stvaraju se manje prometne gužve, a vozačima se savjetuje dodatni oprez i korištenje alternativnih pravaca dok traje očevid i normalizacija prometa.

Više informacija bit će poznato nakon službenog postupanja nadležnih službi.