Nesreća u Dalmaciji. Motociklist sletio u provaliju: Izvlačili ga vatrogasci

Motociklist (31) sletio je s ceste koja vodi do vidikovca u Dubrovniku u petak navečer, potvrdila je dubrovačko-neretvanska policija za 24sata.
Prometna nesreća se dogodila oko 21 sat u Ulici Druge Dalmatinske brigade.
Cesta vodi prema vidikovcu, a motociklist je pod neutvrđenim okolnostima sletio u grmlje.
Iz grmlja su ga izvukli vatrogasci. Pružena mu je liječnička pomoć u bolnici te se utvrđuje stupanj ozljeda.
Cesta je zbog očevida zatvorena za promet.
