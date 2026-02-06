Close Menu

Nesreća u Dalmaciji. Motociklist sletio u provaliju: Izvlačili ga vatrogasci

Cesta je zbog očevida zatvorena za promet

Motociklist (31) sletio je s ceste koja vodi do vidikovca u Dubrovniku u petak navečer, potvrdila je dubrovačko-neretvanska policija za 24sata.

Prometna nesreća se dogodila oko 21 sat u Ulici Druge Dalmatinske brigade.

Cesta vodi prema vidikovcu, a motociklist je pod neutvrđenim okolnostima sletio u grmlje.

Iz grmlja su ga izvukli vatrogasci. Pružena mu je liječnička pomoć u bolnici te se utvrđuje stupanj ozljeda.

